За торговлю личными данными граждан осудят жителя Удмуртии

Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных МВД по республике. Фото: архив КП

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя республики. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его обвиняют в 4 фактах нарушения тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан (часть 1 статьи 138 УК РФ).

«По данным следствия, обвиняемый в марте 2021 года, находясь на территории г. Ижевска, за денежное вознаграждение путем предъявления фиктивных доверенностей, получал в салонах операторов сотовой связи, детализации телефонных переговоров граждан, содержащие сведения о входящих и об исходящих сигналах соединений между абонентами и абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов), СМС-сообщениях и Интернет-соединениях, которые в нарушение действующего законодательства, без согласия абонентов передавал третьим лицам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных МВД по республике.

В рамках расследования были установлены все обстоятельства совершенных преступлений. Следователи допросили значительное количество свидетелей, некоторые из них проживают за пределами Удмуртии. Дом обвиняемого обыскали, выполнили иные следственные и процессуальные действия.

Дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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