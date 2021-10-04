Последние новости Ижевска на утро 4 октября 2021 года: новое граффити на ул. 9 Января и перевернувшийся на трассе кран

Граффити с Дерябиным появилось по адресу ул. 9 Января, 171. Фото: https://vk.com/faritgubaew

Доброе утро, Ижевск! Готовы к новой рабочей неделе и трудовым подвигам? Надеемся, что да. А начать этот день мы предлагаем с традиционного дайджеста новостей от «Комсомолки».

— Блогеры из Санкт-Петербурга отремонтировали школьный кабинет в Можгинском районе Удмуртии

— В Ижевске увеличится количество автобусов на маршрутах №36 и №79

— В Ижевске из-за сложной эпидемиологической обстановки закрылись пункты вакцинации от коронавируса

— На три года осудили жительницу Удмуртии, истязавшую двоих сыновей

— Владимир Некрасов ушел с должности главного архитектора Ижевска

— Расписание электричек в Казань и Кизнер изменится 5 октября в Удмуртии

— На улице 9 Января в Ижевске загорелся автомобиль

— Размер минимального взноса на капремонт в 2022 году не изменится

— Писатель Алексей Иванов приедет в Удмуртию

— Из-за задолженности прекращена подача тепла на ипподром в Ижевске

Перейдем к подробным новостям:

КОРОНАВИРУС В УДМУРТИИ: КАК КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОТОВЯТСЯ К ВВЕДЕНИЮ НОВЫХ АНТИКОВИДНЫХ МЕР

Рассказываем, как будут работать учреждения культуры в рамках новых ограничений из-за коронавируса Фото: Архив КП

С завтрашнего дня, 5 октября, в Удмуртии начинают действовать новые антикоронавирусные ограничения. Рассказываем, как будут работать учреждения культуры (Подробности).

В 2022 ГОДУ ИЖЕВСК ПЕРЕЙДЕТ НА СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ОТОПЛЕНИЯ «ПО ФАКТУ»

Новая схема оплаты за отопление начнет действовать в следующем году с октября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Со следующего года Ижевск начнет оплачивать отопление по новой системе. Если раньше сумма за тепло делилась равномерно на весь год, то теперь мы будем платить только в отопительный период. Но зимой цифры в платежках будут огромными (Подробности).

КРАН ПЕРЕВЕРНУЛСЯ НА ТРАССЕ В УДМУРТИИ

Кран перевернулся на дороге Можга - Ижевск. Фото: очевидцы, /vk.com/udmurtiya18rus

На трассе Можга — Ижевск накануне перевернулся кран. К счастью, никто не пострадал. Но видео с места событий впечатляющее. (Подробности).

ГРАФФИТИ С ДЕРЯБИНЫМ ПОЯВИЛОСЬ НА УЛ. 9 ЯНВАРЯ В ИЖЕВСКЕ

На улице 9 Января в Ижевске появилась новая местная достопримечательность. Теперь там можно сфотографироваться на фоне интересного граффити (Подробности).

ПОГОДА В ИЖЕВСКЕ НА ОКТЯБРЬ 2021: ВЛИЯНИЕ ГРЕБНЯ АНТИЦИКЛОНА И ПЕРВЫЙ СНЕГ

В октябре в Ижевске выпадет первый снег Фото: Архив КП

Сентябрь в этом году оказался холодным. Что же нам приготовил второй месяц осени? Рассказывает «Комсомолка» (Подробности).