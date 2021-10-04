Более 2 млн рублей похитили мошенники у жителей Удмуртии за минувшие сутки

За выходные в полицию обратились 20 жителей Удмуртии. Фото: pixabay.com

За минувшие выходные в полицию с заявлениями о хищении средств с банковских счетов обратились 20 жителей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в общей сложности у них было похищено 2 млн 130 тыс. рублей.

«Большинство заявлений в полицию поступило от жителей г. Ижевска. Кроме того, денежные средства были похищены с банковских счетов жителей г. Глазова, г. Сарапула, г. Воткинска, Балезинского и Шарканского районов. Возраст потерпевших – от 19 до 80 лет», - говорится в сообщении.

Деньги похищались под предлогами защиты от незаконных транзакций, покупки и продажи товаров в интернете, оплаты совместных поездок. Также похищались средства с утерянных банковских карт.

Ведомство напоминает: ни под каким предлогом не сообщайте никому данные свои банковских карт и счетов, а также пин-коды и пароли из смс-сообщении. Банки располагают всей необходимой информацией для проведения операций с вашими счетами и картами. В случае, если у вас запрашивают баланс, коды и пароли, следует прекратить разговор и перезвонить на «горячую линию» банка (номер указан на обороте карты).

Если же вы стали жертвой аналогичного преступления, сообщите в полицию по телефону 02 (моб. 102) или в ближайший отдел.

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