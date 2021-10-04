23-летний пассажир «Приоры» скончался после опрокидывания на трассе в Удмуртии

Никто из находившихся в салоне не был пристегнут. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

2 октября, около 03:27, на 130-м километре участка федеральной трассы в Малопургинском районе Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний пассажир автомобиля «Лада Приора» от полученных травм скончался в медицинском учреждении, водитель получил травмы и еще два пассажира – молодые люди 21 года и 22-лет были госпитализированы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель и пассажиры авто не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает, что за рулем автомобиля нужно быть предельно внимательным, контролировать движение транспортного средства и дорожную обстановку.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Есть вопрос: дом Лятушевича в Ижевске начали реставрировать?

Отведенные для продления улицы Репина участки не входят в состав Тимирязевского леса