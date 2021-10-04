Есть вопрос: дом Лятушевича в Ижевске начали реставрировать?

На фасаде дома появились строительные леса. Фото: Анастасия Захарова
Ижевчане заметили, что на фасаде дома Лятушевича в Ижевске появились строительные леса. Горожане обрадованно предполагают, что там, возможно, началась долгожданная реконструкция.
Однако, на запрос «Комсомолки» в Министерстве культуры Удмуртии ответили, что строительные леса установили с целью облагородить территорию, прилегающую к зданию Национальной библиотеки. А глобальных работ пока не планируется.
После капитального ремонта в здании думают разместить литературно-выставочный комплекс «Дом Лятушевича». Уже имеется документация для ремонтно-реставрационных работ. Однако источник финансирования для них пока не определили.
Ранее в доме Лятушевича хотели сделать республиканский центр декоративно-прикладного искусства. На эти цели планировали выделить 60 млн рублей. Сейчас объект находится в оперативном управлении Национальной библиотеки. Кстати, ее открыли после долгого ремонта.
Мы отвечали на наивные вопросы, связанные с объектом
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