Есть вопрос: дом Лятушевича в Ижевске начали реставрировать?

На фасаде дома появились строительные леса. Фото: Анастасия Захарова

Ижевчане заметили, что на фасаде дома Лятушевича в Ижевске появились строительные леса. Горожане обрадованно предполагают, что там, возможно, началась долгожданная реконструкция.

Однако, на запрос «Комсомолки» в Министерстве культуры Удмуртии ответили, что строительные леса установили с целью облагородить территорию, прилегающую к зданию Национальной библиотеки. А глобальных работ пока не планируется.

После капитального ремонта в здании думают разместить литературно-выставочный комплекс «Дом Лятушевича». Уже имеется документация для ремонтно-реставрационных работ. Однако источник финансирования для них пока не определили.

Ранее в доме Лятушевича хотели сделать республиканский центр декоративно-прикладного искусства. На эти цели планировали выделить 60 млн рублей. Сейчас объект находится в оперативном управлении Национальной библиотеки. Кстати, ее открыли после долгого ремонта.

Мы отвечали на наивные вопросы, связанные с объектом

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