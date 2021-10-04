Отведенные для продления улицы Репина участки не входят в состав Тимирязевского леса

Сейчас улица упирается в зеленые насаждения. Фото: Google Maps

Продление улицы Репина до улицы 10 лет Октября в Ижевске предусмотрено Генпланом и Правилами землепользования и застройки города. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

«Участки под предполагаемой дорогой не входят в состав городских лесов. На данный момент отсутствует проект планировки территории линейного объекта, проект межевания территории. Эти документы сейчас находятся в разработке, срок готовности документов - июнь 2022 года. Проектно-сметная документация на дорогу не разрабатывалась. Сроки строительства не определены», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в муниципалитете дали разъяснения по ситуации с вырубкой деревьев на территории бывшего стадиона «Редуктор».

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