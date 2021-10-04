Двое полицейских в Удмуртии спасли из огня пожилую супружескую пару

Полицейские первыми оказались на месте пожара. Фото: МВД по УР

В Малой Пурге двое сотрудников уголовного розыска спасли из горящего дома по улице Советской пожилую супружескую пару. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, они первыми оказались на месте происшествия и сразу же бросились на помощь.

Фото: МВД по УР

«На момент прибытия оперативников надворные постройки уже горели открытым пламенем, была угроза распространения огня на жилое помещение. Полицейские вошли в дом и помогли выйти из задымленного помещения хозяевам – мужчине 1948 г.р. и женщине 1940 г.р.», - говорится в сообщении.

Кроме того, еще до приезда пожарных полицейские вытащили из горящего дома несколько газовых баллонов, тем самых предотвратив угрозу взрыва.

Еще до прибытия пожарных полицейские вытащили из горящего здания несколько баллонов с газом

Предварительно известно, что пожар случился из-за неисправной электропроводки.

По решению министра внутренних дел республики отличившихся сотрудников поощрили.

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