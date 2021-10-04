Карта распространения коронавируса на 4 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 142 ижевчан. Фото: Амир Закиров
276 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 4 октября. Скончались 27 человек, выздоровели 192. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам региона.
Ижевск — 25 728 (+142 по отношению к утру 3 октября)
Глазов — 2 510 (+32)
Воткинск — 2 315 (+14)
Сарапул — 2 015 (+13)
Завьяловский район — 2 334 (+12)
Балезинский район — 974 (+10)
Увинский район — 1 775 (+10)
Можга — 2 649 (+6)
Сюмсинский район — 610 (+6)
Шарканский район — 865 (+5)
Кезский район — 355 (+5)
Алнашский район — 788 (+4)
Селтинский район — 441 (+3)
Можгинский район — 644 (+3)
Киясовский район — 399 (+3)
Каракулинский район — 321 (+2)
Кизнерский район — 525 (+2)
Вавожский район — 468(+1)
Камбарский район — 522 (+1)
Глазовский район — 484 (+1)
Малопургинский район — 629 (+1)
Юкаменский район — 477 (+1)
Игринский район — 1 349
Воткинский район — 656
Якшур-Бодьинский район — 649
Сарапульский район — 579
Красногорский район — 529
Дебесский район — 375
Граховский район — 371
Ярский район — 368
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