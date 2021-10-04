Карта распространения коронавируса на 4 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 142 ижевчан. Фото: Амир Закиров

276 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 4 октября. Скончались 27 человек, выздоровели 192. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам региона.

Ижевск — 25 728 (+142 по отношению к утру 3 октября)

Глазов — 2 510 (+32)

Воткинск — 2 315 (+14)

Сарапул — 2 015 (+13)

Завьяловский район — 2 334 (+12)

Балезинский район — 974 (+10)

Увинский район — 1 775 (+10)

Можга — 2 649 (+6)

Сюмсинский район — 610 (+6)

Шарканский район — 865 (+5)

Кезский район — 355 (+5)

Алнашский район — 788 (+4)

Селтинский район — 441 (+3)

Можгинский район — 644 (+3)

Киясовский район — 399 (+3)

Каракулинский район — 321 (+2)

Кизнерский район — 525 (+2)

Вавожский район — 468(+1)

Камбарский район — 522 (+1)

Глазовский район — 484 (+1)

Малопургинский район — 629 (+1)

Юкаменский район — 477 (+1)

Игринский район — 1 349

Воткинский район — 656

Якшур-Бодьинский район — 649

Сарапульский район — 579

Красногорский район — 529

Дебесский район — 375

Граховский район — 371

Ярский район — 368

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