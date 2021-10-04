«Комьюнити 107.6»: как решиться на смену карьеры после 40?

Продолжаем рассказывать, как найти своё призвание после 40. Фото: pexels.com

Мы продолжаем рассказывать, как найти своё призвание после 40. В новом выпуске программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск» отвечаем на вопросы, как найти работу, какие шаги нужно для этого сделать, что ждут работодатели, а чего - сотрудники и как определиться с выбором вакансии.

В гостях Татьяна Абрамова, директор кадрового центра «Сильные кадры», эксперт по управлению персоналом.

Прослушать или скачать подкаст можно по ссылке.

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