«Комьюнити 107.6»: как выбрать «своего» гинеколога

Фото: архив КП

Как выбрать «своего» гинеколога? Почему в Европе рожать после 30–35 нормально, а в России такие женщины считаются старородящими? Чем отличаются гинекологи от гинекологов-эндокринологов? Работают ли прививки от ВПЧ? И какие заболевания у женщин могут перерасти в рак? Рассказала акушер-гинеколог Светлана Зельверт в новом выпуске программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск»

Подкаст можно прослушать или скачать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на 21 сентября для ижевчан: Рыбы будут весьма энергичны, а Стрельцы рискуют обидеть родного человека

Исполнитель из Удмуртии выступил на телевизионном шоу «Ты супер!» на НТВ