Движение трамваев до Буммаша в Ижевске временно приостановят

Ограничение коснется поздних рейсов. Фото: Амир Закиров

С 22:00 5 октября до 04:15 6 октября в Ижевске в связи с ремонтом трамвайных путей будет закрыто движение трамваев 2 и 5 маршрутов на участке от улицы Тимирязева до Буммаша. Об этом сообщила пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Трамваи проследуют до остановки «Улица Тимирязева», после чего вернутся на конечные. Конечная остановка 2-го маршрута – «Ул. Промышленная», 3-го – «Улица Огнеупорная».

Пассажиров просят учитывать данную информацию.

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