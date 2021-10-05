Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 280 человек

К сожалению, зафиксировано 30 смертей. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 5 октября в Удмуртии выявлено 280 новых случаев коронавируса (новый антирекорд). В числе заболевших 19 детей до 14 лет и 41 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 30 смертей (также антирекорд).

178 человек выздоровели, их выписали.

6 671 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 822 - в состоянии средней степени тяжести, 558 – в тяжелом состоянии.

Всего на 5 октября в Удмуртии зарегистрировано 54 799 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 44 150 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 158 смертей.

Вакцинированы 400 993 жителя Удмуртии. Из них 328 160 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 46 203 человека.

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