Фарит Губаев: «Тимирязевский лес в Ижевске вырубать не будут»

Фото: vk.com/faritgubaew

Председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев 4 октября прокомментировал журналистам ситуацию с началом строительства возле Тимирязевского леса. Он рассказал, что от жителей поступает много обращений: они беспокоятся за судьбу деревьев и самого леса.

«Речи о том, что будет вырубаться Тимирязевский лес, не идет. Сейчас мы проводим переговоры с застройщиком, чтобы с его помощью привести в порядок сам Тимирязевский лес. Убрать валежник, дополнительно высадить деревья. В планах строительной компании – выполнить освещение тропы здоровья, отсыпать древесной щепой лесные дорожки, установить площадки для занятий воркаутом и баскетболом, создать дополнительные элементы благоустройства. Уверен, что для жителей эта лесопосадка станет еще одним местом притяжения, где можно будет прогуляться с детьми или посвятить время активному отдыху. Микрорайон может развиваться по сценарию «Нового города» в Октябрьском районе», – рассказал Фарит Губаев.

Александр Толкачев, начальник Управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии добавил, что процесс идет законно.

Так может выглядеть территория около Тимирязевского леса в будущем. Фото: Анастасия Захарова

Так может выглядеть территория около Тимирязевского леса в будущем. Фото: Анастасия Захарова

«Разрешение на строительство выдано в соответствии с требованиями федерального законодательства. Все документы были предоставлены застройщиком. Функциональное зонирование территории, предусмотренное градостроительными документами, допускает такую застройку», – прокомментировал представитель Минстроя.

Напомним, около стадиона «Редуктор» в Ижевске планируется возвести четыре многоэтажных дома. По официальным данным, застройщик убрал около 300 деревьев, которые росли на самом стадионе, большинство их них были в аварийном состоянии. Взамен он уже произвел компенсационную высадку в парке Кирова, где требовалось омоложение зеленых насаждений. Планируется высадка дополнительных деревьев на территории строящегося микрорайона.

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