Администрация Ижевска: «Тимирязевский лес вырубать не планируется»

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В последние дни жители Ижевска обеспокоены строительными работами, которые начались на участке рядом с Тимирязевском лесом в Индустриальном районе города (бывший стадион «Редуктор»). Как сообщила пресс-служба городской администрации, планов вырубать лес у застройщика нет.

«Территория Тимирязевского леса со статусом «городской лес» под застройку и под благоустройство не попадает. Количественный и качественный состав лесных насаждений при реализации проекта останется неизменным. У застройщика, планирующего приступить к строительству жилого комплекса на смежном с лесом участке, есть намерения сделать здесь Тропу здоровья, применяя те виды благоустройства, которые возможно производить в городских лесах. Предварительно компания планирует выполнить на этот участок проект освоения лесов», - говорится в сообщении.

Для подготовки подъездных путей и формирования санитарных разрывов застройщику разрешили вырубить 118 аварийных деревьев и 216 деревьев в удовлетворительном состоянии (преимущественно ясенелистный клен). Эти деревья произрастают на территории, смежной с городским лесом, но не входящей в него.

Отмечается, что застройщик компенсировал вырубку высадкой ели, сосны, кедра, рябины и липы в парке Кирова «в связи с тем, что на территории парка требуется омоложение зеленого фонда». Факт высадки был в очном порядке и юридически зафиксирован уполномоченными лицами.

Прокомментировали в пресс-службе и законность строительства новых многоэтажек.

«По вопросу планирующегося в микрорайоне жилищного строительства сообщаем, что в соответствии с функциональным зонированием Генерального плана города Ижевска территория бывшего стадиона «Редуктор» расположена в зоне многоэтажной жилой застройки 9 этажей и выше. Аналогичное функциональное назначение предусмотрено для этой территории в Правилах землепользования и застройки. Оба документа, а также корректировки в них, прошли процедуру публичных слушаний», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается что разрешение Минстроя республики выдано законно, застройщик предоставил все необходимые документы. Участок был приобретен у коммерческой компании в 2017 году.

Напомним, власти Ижевска планируют продлить улицу Репина до улицы 10 лет Октября. В настоящее время улица Репина начинается от улицы Авангардной и упирается в лесные насаждения.

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