Три человека пострадали после столкновения «легковушки» с фурой в Ижевске

Водитель не справился с управлением. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 4 октября, около 20:50, напротив дома 241 на улице 9 Января в Ижевске произошло ДТП с тремя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 21-летний водитель «ВАЗ-21140» не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик «Скания» с полуприцепом.

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«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ваз» и его пассажиры: 23-летний молодой человек и 21-летняя девушка получили травмы, госпитализированы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательным на дороге. При возникновении опасности необходимо сбросить скорость вплоть до остановки.

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