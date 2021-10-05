Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук: «Темпы вакцинации от коронавируса по-прежнему неудовлетворительные»

В последние дни вакцинируются по 1,7–1,8 тысяч человек в сутки.Фото: Сергей Грачев

Заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает расти. Как отметила на очередном заседании оперштаба республики зампредседателя правительства региона Эльвира Пинчук, за неделю прирост количества госпитализированных составил 9,2% (291 человек).

«На сегодняшний день уже перепрофилировано на 1 тысячу коек больше, чем в период максимальной заболеваемости в 2020 году. Всего развернуто 3 760 коек. При этом доля вакцинированных лиц в регионе составляет 43,4% от подлежащих иммунизации или 400 988 человек. Темпы вакцинации по-прежнему неудовлетворительные и составляют за последние дни 1,7–1,8 тысяч человек в сутки», - рассказала Пинчук.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 11 октября в республике запретят массовые и концертные мероприятия. Сейчас разрабатывается перечень категорий лиц, для которых вакцинация от коронавируса станет обязательной. Еще ранее была запрещена работа фуд-кортов, а также введены ограничения по заполняемости заведений общепита.

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