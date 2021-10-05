Ранее судимого жителя Ижевска подозревают в серии разбойных нападений на ларьки

Установлено, что мужчина совершил более 10 преступлений. Фото: pixabay.com

В Ижевске задержали 25-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, его подозревают в серии разбойных нападений на торговые точки и в квартирных краж. Так, в ночное время в полицию поступило сообщение от продавца торгового ларька, расположенного на улице Маяковского.

«Полицейскими было установлено, что в помещение торговой точки вошел незнакомый мужчина и попросил продать ему сигареты. После того как женщина открыла окно, злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им продавцу, потребовал передачи денежных средств. Похитив 13 000 рублей, злоумышленник скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия)», - сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Позже была установлена его причастность к еще десяти преступлениям на территории Ижевска, среди которых были квартирные кражи, а также кражи из кафе, магазинов и торговых ларьков в Ленинском районе.

«Кроме того, полицейскими установлена причастность задержанного к совершению грабежа в отношении продавца торговой точки, расположенной на территории района», - говорится в сообщении.

Мужчину пометили СИЗО. Ему грозит наказание в виде 10 лет колонии.

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