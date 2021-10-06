Тысячу коек для больных коронавирусом дополнительно развернут в Удмуртии в ближайшее время

По состоянию на 5 октября на стационарном лечении находятся 3 445 пациентов с коронавирусом. Фото: архив КП

В Удмуртии в ближайшее время будут перепрофилированы под ковидные 1 000 коек. Об этом в ходе прямого эфира в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов. По его словам, по состоянию на 5 октября на стационарном лечении находятся 3 445 пациентов с коронавирусом, что примерно в два раза больше, чем по состоянию на тот же день ровно год назад.

«Хочу обратить внимание: большинство из тех, кто сегодня на стационарном лечении – со средней и тяжелой степенью протекания заболевания. Это 2 333 человека», - заявил Бречалов.

Глава региона отметил, что если год назад на аппаратах ИВЛ в республике находилось 2-3 человека, то по состоянию на 5 октября 2021 года – 41 человек.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 11 октября в республике запретят массовые и концертные мероприятия. Сейчас разрабатывается перечень категорий лиц, для которых вакцинация от коронавируса станет обязательной. Еще ранее была запрещена работа фуд-кортов, а также введены ограничения по заполняемости заведений общепита. Глава региона пообещал усиление контроля за соблюдением масочного режима в транспорте.

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