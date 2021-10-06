Погода в Ижевске 6 октября: до +9°C и облачно с прояснениями

Осадков не ожидается. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 октября, среда. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня днем в столице Удмуртии синоптики обещают не выше +9°С, будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, до 1,3 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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