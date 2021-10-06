За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели рекордные 284 человека

К сожалению, 13 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 6 октября в Удмуртии выявлен 284 новых случая коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 46 детей до 14 лет и 74 человека старше 65 лет. Зафиксировано 13 смертей

173 человека выздоровели, их выписали.

7 035 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 743 - в состоянии средней степени тяжести, 544 – в тяжелом состоянии.

Всего на 6 октября в Удмуртии зарегистрировано 55 083 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 44 150 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 2 171 смерть.

Вакцинированы 403 009 жителей Удмуртии. Из них 328 820 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 47 113 человек.

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