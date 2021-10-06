«Зенит-Ижевск» впервые не проиграл в текущем сезоне ФНЛ

До этого «зенитовцы» проиграли 11 матчей подряд. Фото: архив КП

Накануне, 5 октября, ижевский «Зенит» принимал ульяновскую «Волгу» в очередном матче Футбольной национальной лиги II. Как сообщает IZHLIFE, до этого «зенитовцы»проиграли 11 матчей подряд, а «Волга» является одним из лидеров турнирной таблицы.

«В первой половине стартового игрового отрезка немногочисленные зрители, собравшиеся на стадионе, голов не увидели. Лишь на 34-й минуте гости открыли счет после штрафного удара Азнаура Герюгова, с которым не справился вратарь хозяев», - говорится в сообщении.

Казалось, что ижевчан ждет очередное поражение, однако спустя две минуты после гола судья назначил пенальти за фол Фаррахове. Кирилл Мырзаков сравнял счет – 1:1.

После перерыва моменты были у обеих команд, однако преимуществом владели гости.

«На 73-й минуте «зенитовцы» совершили абсолютно ненужный фол в своей штрафной, однако капитан ульяновцев Алексей Цыганцов простил свою бывшую команду, попав в перекладину. За оставшееся время команды отличиться больше не смогли. Итог – 1:1», - пишет издание.

Таким образом, «Зенит-Ижевск» набрал первое очко в этом сезоне. Команда по-прежнему находится на последнем месте в таблице. В следующем туре ижевчане примут туймазинский «Спартак».

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