В ходе акции «Дерево за репост» на Центральной площади Ижевска раздали все саженцы

Саженцы раздавали бесплатно. Фото: предоставлено организаторами

В минувшую субботу, 2 октября, на Центральной площади Ижевска прошла акция «Дерево за репост». Напомним, с 10:00 до 13:00 здесь бесплатно раздавали саженцы ели, кедра и черемухи. Чтобы получить саженец, нужно было лишь поделиться записью и отметиться «плюсом» в комментариях. Один из организаторов акции Зуфар Гарипов рассказал «Комсомолке» о ее итогах.

«Разобрали все саженцы. Из пяти тысяч саженцев около тысячи мы раздали детским садам и школам, а остальные вручили тем, кто сделал репост. В фаворе у людей был кедр, он закончился быстрее всего», - сообщил Зуфар.

За саженцами выстроилась очередь. Фото: предоставлено организаторами

По словам организатора, данная акция проводится в Ижевске уже третий год. Одновременно саженцы раздавали в Казани.

«К данной инициативе я присоединился в этом году. С 2019 года мой друг Кирилл Попов провел уже третью такую акцию в Ижевске. Мы планируем проводить ее каждый год, на регулярной основе. На какой площадке проводить следующую акцию, решим в следующем году», - рассказал он.

Зуфар также пояснил, что единственной целью акции является забота об экологии.

«Мы преследуем исключительно «миссионерские» цели: поддерживаем экологию, вовлекаем в это людей, обращаем их внимание на вырубку лесов и лесные пожары. Высадкой деревьев мы восстанавливаем природный баланс», - подытожил организатор.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уроженца Орловской области осудили за надругательство над российским флагом в Ижевске

Последние новости Ижевска на утро 6 октября 2021 года: очереди в больницах и возвращение масочных рейдов