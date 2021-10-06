Последние новости Ижевска на утро 6 октября 2021 года: очереди в больницах и возвращение масочных рейдов

ГКБ №7. Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 6 октября. Синоптики обещают до +9°C, без осадков. Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 6 октября одной строкой:
«Черного лесоруба» в Удмуртии осудили за дачу взятки сотруднику полиции
Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук: «Темпы вакцинации от коронавируса по-прежнему неудовлетворительные»
Три человека пострадали после столкновения «легковушки» с фурой в Ижевске
Ранее судимого жителя Ижевска подозревают в серии разбойных нападений на ларьки
Пенсионеры стали чаще болеть коронавирусом в Удмуртии
За публичные призывы к экстремистской деятельности и реабилитацию нацизма осудили жителя Удмуртии
«Твой папа тебя охраняет»: отец жительницы Ижевска общался с ней после своей смерти
«Комьюнити 107.6»: как проходят уроки в школе для осужденных подростков в Ижевске?
Записка с цитатой из книги Стивена Кинга и конфеты с алкоголем: что дарили ижевским педагогам на День учителя
Перейдем к подробным новостям:
ОЧЕРЕДИ В БОЛЬНИЦАХ ИЖЕВСКА – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
ГКБ №7. Фото: Амир Закиров
«Комсомолка» проверила 5 больниц, на которые больше всего жалуются горожане. Подробнее
ОТМЕНА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ИЖЕВСКЕ
Фото: Амир Закиров
Ситуация с коронавирусом в республике лишь ухудшается, а власти вводят все новые ограничения. Подробнее
ТЫСЯЧУ КОВИДНЫХ КОЕК РАЗВЕРНУТ В УДМУРТИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Фото: архив КП
Если год назад на ИВЛ находились 2-3 пациента, то по состоянию на 5 октября – 41. Еще немного печальных цифр
«БУДЕМ ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ»: АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ О СОБЛЮДЕНИИ МАСОЧНОГО РЕЖИМА В ТРАНСПОРТЕ
Фото: Амир Закиров
В городе будут возобновлены регулярные рейды. Подробнее
ЭКСКУРСОВОД ИЗ ИЖЕВСКА В КЛИПЕ ШВЕДСКОЙ РОК-ГРУППЫ
Ян родился и вырос в Ижевске. Фото: Алена Яшина
Роль у него весьма необычная. Подробнее