Последние новости Ижевска на утро 6 октября 2021 года: очереди в больницах и возвращение масочных рейдов

ГКБ №7. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 6 октября. Синоптики обещают до +9°C, без осадков. Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 6 октября одной строкой:

«Черного лесоруба» в Удмуртии осудили за дачу взятки сотруднику полиции

Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук: «Темпы вакцинации от коронавируса по-прежнему неудовлетворительные»

Три человека пострадали после столкновения «легковушки» с фурой в Ижевске

Ранее судимого жителя Ижевска подозревают в серии разбойных нападений на ларьки

Пенсионеры стали чаще болеть коронавирусом в Удмуртии

За публичные призывы к экстремистской деятельности и реабилитацию нацизма осудили жителя Удмуртии

«Твой папа тебя охраняет»: отец жительницы Ижевска общался с ней после своей смерти

«Комьюнити 107.6»: как проходят уроки в школе для осужденных подростков в Ижевске?

Записка с цитатой из книги Стивена Кинга и конфеты с алкоголем: что дарили ижевским педагогам на День учителя

Перейдем к подробным новостям:

ОЧЕРЕДИ В БОЛЬНИЦАХ ИЖЕВСКА – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ГКБ №7. Фото: Амир Закиров

«Комсомолка» проверила 5 больниц, на которые больше всего жалуются горожане. Подробнее

ОТМЕНА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ИЖЕВСКЕ

Фото: Амир Закиров

Ситуация с коронавирусом в республике лишь ухудшается, а власти вводят все новые ограничения. Подробнее

ТЫСЯЧУ КОВИДНЫХ КОЕК РАЗВЕРНУТ В УДМУРТИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Фото: архив КП

Если год назад на ИВЛ находились 2-3 пациента, то по состоянию на 5 октября – 41. Еще немного печальных цифр

«БУДЕМ ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ»: АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ О СОБЛЮДЕНИИ МАСОЧНОГО РЕЖИМА В ТРАНСПОРТЕ

Фото: Амир Закиров

В городе будут возобновлены регулярные рейды. Подробнее

ЭКСКУРСОВОД ИЗ ИЖЕВСКА В КЛИПЕ ШВЕДСКОЙ РОК-ГРУППЫ

Ян родился и вырос в Ижевске. Фото: Алена Яшина

Роль у него весьма необычная. Подробнее