В изнасиловании 79-летней односельчанки обвиняют 47-летнего жителя Удмуртии

Обвиняемый ранее был судим. Фото: pixabay.com

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Игринского района республики. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону, его обвиняют в изнасиловании пожилой односельчанки.

«По данным следствия, накануне случившегося, в ночь с 1 на 2 октября 2021 года обвиняемый находился в доме 79-летней односельчанки, где употреблял спиртные напитки совместно с ее сыном», - говорится в сообщении.

В ходе распития между сыном и матерью произошел конфликт, в результате которого сын поспешил удалиться. Воспользовавшийся этим гость напал на женщину, пригрозил убить и изнасиловал.

В рамках расследования было осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что обвиняемый ранее был судим и привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

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