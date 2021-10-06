Удмуртия находится на 68-месте в России по проценту привитых от коронавируса

За неделю в республике привились 13 тыс. человек. Фото: Ильяс Бекмансуров

По состоянию на утро 6 октября полностью завершили вакцинацию лишь 21,9% населения Удмуртии (328 820 чел.). Как сообщает региональный оперштаб, однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 47 113 человек. По славам главы республики Александра Бречалова, если ситуация не улучшится, регион ожидают новые антиковидные ограничения.

«Мы сейчас на 68-м месте по уровню вакцинации среди регионов России. Это говорит о том, то если темпы вакцинации не увеличатся, придут новые ограничения. Это неизбежно. Друзья, вакцина – это не путевка в отпуск. Это единственный на сегодня эффективный способ вернуться к привычному образу жизни, сохранить свое здоровье и здоровье своих близких», - заявил он в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

Также Бречалов отметил, что за неделю в республике привились 13 тыс. человек, что вдвое меньше летних показателей (порядка 28 тыс. человек в неделю). Дефицита вакцины при этом нет – на складах региона находится более 200 тыс. доз различных вакцин.

Отметим, что на прошлой неделе в связи с большой нагрузкой на врачей в Ижевске закрылись все мобильные пункты вакцинации. Поставить прививку можно в поликлиниках по месту жительства или в Центре общественного здоровья (пл. им. 50 лет Октября, 21).

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 11 октября в республике запретят массовые и концертные мероприятия. Сейчас разрабатывается перечень категорий лиц, для которых вакцинация от коронавируса станет обязательной. Еще ранее была запрещена работа фуд-кортов, а также введены ограничения по заполняемости заведений общепита.

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