Врачи в Удмуртии переведены на усиленный режим работы на фоне роста заболеваемости коронавирусом

если обычно станция скорой помощи принимает порядка 800 обращений в сутки, то сейчас – 2 100 обращений. Фото: архив КП

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Удмуртии врачей перевели на усиленный режим работы. Как сообщил в ходе прямого эфира в своих соцсетях глава республики Александр Бречалов, региональная система здравоохранения работает на максимуме и даже за пределами своих возможностей. Так, если обычно станция скорой помощи принимает порядка 800 обращений в сутки, то сейчас – 2 100 обращений.

«Вы видите, что поликлиники перегружены, особенно в утренние часы. Поэтому мы приняли решение о переводе врачей на усиленный режим работы. Это позволит увеличить часы приема и сократить очереди», – заявил Бречалов (цитата по пресс-службе главы и правительства региона).

К работе привлечены 265 ординаторов Ижевской государственной медицинской академии, из них 90 человек выполняют функции участковых врачей. Также 330 старшекурсников медакадемии помогают врачам в поликлиниках и ковид-отделениях. Волонтерскую деятельность ведут студенты медицинского колледжа.

Для снижения нагрузки на врачей глава региона вновь призвал жителей к активной вакцинации и соблюдению мер предосторожности.

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