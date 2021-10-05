Глава Удмуртии Александр Бречалов о соблюдении масочного режима в транспорте: «Будем жестко контролировать»

Заболеваемость коронавирусом в республике продолжает расти. Фото: Амир Закиров

Соблюдение масочного режима пассажирами общественного транспорта в Удмуртии будет жестко контролироваться. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира в своих соцсетях.

«Напомню, что с 5 октября в Ижевске начались регулярные рейды по соблюдению масочного режима в транспорте с вынесением штрафов в отношении его нарушителей. Мы буквально с зимы, с весны не акцентировали внимание на средствах индивидуальной защиты и придерживались рекомендательного характера. Хочу теперь напомнить: масочный режим не просто обязателен – мы будем жестко контролировать его соблюдение. Это предписание главного санитарного врача. Маски носим все, и это не обсуждается», - заявил Бречалов.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 11 октября в республике запретят массовые и концертные мероприятия. Сейчас разрабатывается перечень категорий лиц, для которых вакцинация от коронавируса станет обязательной. Еще ранее была запрещена работа фуд-кортов, а также введены ограничения по заполняемости заведений общепита.

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