Почему заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает увеличиваться, несмотря на вакцинацию

Темп вакцинации против коронавируса в Удмуртии остается недостаточным Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С конца июня 2021 года в Удмуртии начался стремительный рост суточного числа заболевших коронавирусом. Он продолжается до сих пор, и многие жители республики задаются вопросом: если вакцинацию называют основным средством борьбы с пандемией, то почему увеличение числа вакцинированных не приводит к желаемому результату? Более того, каждый день прививается больше тысячи человек, а заболеваемость все растет и растет. Некоторые люди даже начинают подозревать, что вакцинация наоборот увеличивает заболеваемость. Разбираемся так ли это.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Для того чтобы сопоставить рост заболеваемости и темпы вакцинации мы построили график, основываясь на данных Оперштаба Удмуртии о ежедневном числе заболевших жителей региона и общем числе вакцинированных хотя бы одним компонентом. Действительно, снижения заболеваемости на фоне увеличения количества вакцинированных не наблюдается, но это не дает повода утверждать, что вакцинация негативно влияет на эпидемическую обстановку.

Динамика пока остается неутешительной Фото: Архив КП

Ранее мы уже рассказывали о том, что рост заболеваемости обусловлен комплексом причин, среди которых распространение штамма «дельта», выезды в другие регионы и за границу во время сезона отпусков, летние массовые мероприятия и сопутствующее им несоблюдение мер безопасности. При этом масочный режим в общественных местах даже в период роста заболеваемости продолжали соблюдать единицы: по полученным нами данным в среднем менее 18% ижевчан надевали маску в магазинах и общественном транспорте.

Масочный режим нужно соблюдать и непривитым и привитым Фото: Амир Закиров

При таком уровне пренебрежения защитными мерами вряд ли можно надеяться на то, что вакцинация одномоментно решит проблему высокой заболеваемости.

КОГДА БУДЕТ ВИДЕН ЭФФЕКТ?

Медработники осторожны в прогнозах, дело в том, что темпы вакцинации в Удмуртии все еще недостаточны, кроме того, подводит ответственность граждан, не соблюдающих простые меры предосторожности.

«Чтобы циркуляция вируса прекратилась, необходимо достичь коллективного иммунитета хотя бы на уровне 80% населения. По этому принципу были побеждены многие тяжелые болезни, такие как полиомиелит, дифтерия, коклюш. Любое снижение числа вакцинированных ниже цифр коллективного иммунитета, который в идеальных условиях должен составлять 95%, ведет к росту или появлению заболеваемости. Поэтому нужно обязательно сделать прививку, чтобы защитить не только себя, но и близких людей, а также тех, кому она противопоказана», – объясняет вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Количество заболевших в Удмуртии не уменьшается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

К сожалению, пока в регионе общее число вакцинированных лишь 43,3% от населения (данные на 4 октября 2021 г. – Прим. Ред), подлежащего иммунизации – это примерно 400 тыс. человек, то есть около 27% совокупного населения региона. Напомним, противопоказаниями к вакцинации являются возраст до 18 лет, склонность к тяжелым аллергическим реакциям и период грудного вскармливания. При этом даже имеющееся число вакцинированных нельзя считать абсолютным, так как у тех, кто привился недавно, необходимый иммунитет еще не сформировался – для этого требуется 42 дня после второй инъекции. А те, кто вакцинировался в самом начале прививочной кампании, то есть полгода назад, уже начали терять иммунную защиту и нуждаются в ревакцинации. Таким образом реальное количество людей, которые имеют сформированную иммунную защиту против коронавируса, намного меньше, чем цифра с начала массовой вакцинации.

Как отмечает Эльвира Пинчук, сейчас в Удмуртии есть необходимое количество доз вакцины для первичной вакцинации и ревакцинации населения, то есть дело за малым: решиться на прививку тем, кто этого еще не сделал.

Напомним, в ближайшее время в республике может быть принято решение об обязательной иммунизации против ковида отдельных категория граждан.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ БОЯТСЯ ПРИВИВКИ

До сих пор некоторые люди боятся заболеть коронавирусом в результате вакцинации, но это невозможно, так как ни одна из существующих вакцин не содержит жизнеспособный вирус. А вот заразиться, будучи привитым, реально. По данным, которые озвучил в прямом эфире глава Удмуртии Александр Бречалов, сейчас около 1,5 % жителей региона заболевают, несмотря на имеющуюся прививку, но при этом болезнь переносится в легкой или средней форме.

Сейчас ковидом чаще болеют люди среднего возраста, увеличилось количество заболевших детей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Вакцина не защищает от заболевания на 100%, но она может спасти от тяжелого течения болезни и от летального исхода. Именно поэтому даже вакцинированным крайне важно соблюдать противоэпидемиологические правила – не пренебрегать маской, обрабатывать руки, избегать массового скопления людей», – подчеркивает Эльвира Пинчук.

Могут привитые болеть и бессимптомно, но какой-либо определенной статистики по бессимптомному протеканию инфекции в настоящее время нет, так как выявляются далеко не все случаи. Это означает, что соблюдать масочный режим следует всем – и тем, кто по каким-то причинам не может пока привиться, и тем, кто получил вакцину.

Есть и другой вопрос, которым часто задаются люди: пандемия в разгаре, не опасно ли вообще в таких условиях прививаться? Ведь вакцинация против гриппа, к примеру, производится строго до начала эпидемического сезона – как раз для того, чтобы снизить вероятность введения вакцины людям, у которых болезнь находится в инкубационной стадии и еще не проявилась.

В Удмуртии продолжается вакцинация против коронавируса Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Действительно, если говорить о плановой вакцинации против таких давно знакомых нам инфекциях, как грипп или клещевой энцефалит, подобное правило существует, однако нужно понимать, что ситуация с коронавирусом принципиально иная.

«Это вынужденная мера. То, что происходит сегодня, называется «вакцинация по эпидпоказаниям». Один из постулатов эпидемиологии говорит о том, что в очагах необходимо проводить вакцинацию при тяжелой эпидемической ситуации – чтобы предотвратить передачу вируса», – пояснил в интервью «Комсомольской правде» врач-инфекционист, доктор медицинских наук, бывший главный государственный санитарный врач Москвы, профессор Николай Малышев.

При этом никто, конечно, не отрицает возможности попадания на вакцинацию уже болеющего, но не знающего об этом человека. Чтобы снизить такой риск до минимума, перед прививкой каждого пациента обязательно опрашивает и осматривает врач.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА В ИЖЕВСКЕ

В настоящее время работа временных пунктов вакцинации в столице Удмуртии приостановлена. Но привиться по-прежнему можно:

- в поликлинике по месту жительства или по месту пребывания; - в Центре общественного здоровья (пл. им. 50-летия Октября, 21). Работает пункт ежедневно: с 08:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 16:00 в выходные.

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