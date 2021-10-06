Карта распространения коронавируса на 6 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 141 ижевчанина. Фото: pexels.com

284 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 6 октября. Скончались 30 человек, выздоровели 178. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm

Ижевск — 26 022 (+141 по отношению к утру 5 октября)

Сарапул — 2 049 (+30)

Воткинск — 2 351 (+20)

Увинский район — 1 795 (+15)

Глазов — 2 535 (+13)

Завьяловский район — 2 362 (+11)

Камбарский район — 529 (+7)

Дебесский район — 395 (+7)

Можга — 2 659 (+5)

Можгинский район — 658 (+4)

Якшур-Бодьинский район — 653 (+4)

Глазовский район — 487 (+3)

Игринский район — 1 370 (+3)

Селтинский район — 444 (+3)

Сюмсинский район — 613 (+3)

Шарканский район — 868 (+3)

Юкаменский район — 483 (+3)

Воткинский район — 658 (+2)

Алнашский район — 789 (+1)

Балезинский район — 976 (+1)

Граховский район — 375 (+1)

Кизнерский район — 535 (+1)

Малопургинский район — 630

Сарапульский район — 586

Красногорский район — 531

Вавожский район — 469

Киясовский район — 399

Кезский район — 355

Ярский район — 368

Каракулинский район — 321

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