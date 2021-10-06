Карта распространения коронавируса на 6 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 141 ижевчанина. Фото: pexels.com
284 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 6 октября. Скончались 30 человек, выздоровели 178. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm
Ижевск — 26 022 (+141 по отношению к утру 5 октября)
Сарапул — 2 049 (+30)
Воткинск — 2 351 (+20)
Увинский район — 1 795 (+15)
Глазов — 2 535 (+13)
Завьяловский район — 2 362 (+11)
Камбарский район — 529 (+7)
Дебесский район — 395 (+7)
Можга — 2 659 (+5)
Можгинский район — 658 (+4)
Якшур-Бодьинский район — 653 (+4)
Глазовский район — 487 (+3)
Игринский район — 1 370 (+3)
Селтинский район — 444 (+3)
Сюмсинский район — 613 (+3)
Шарканский район — 868 (+3)
Юкаменский район — 483 (+3)
Воткинский район — 658 (+2)
Алнашский район — 789 (+1)
Балезинский район — 976 (+1)
Граховский район — 375 (+1)
Кизнерский район — 535 (+1)
Малопургинский район — 630
Сарапульский район — 586
Красногорский район — 531
Вавожский район — 469
Киясовский район — 399
Кезский район — 355
Ярский район — 368
Каракулинский район — 321
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