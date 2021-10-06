Замглавы Минздрава Марина Петренко: «Мы не можем бесконечно перепрофилировать больницы»

Больницы республики уже не справляются с нагрузкой. Фото: Диля Ахмадишина
Глава Министерства здравоохранения Удмуртии Марина Петренко в ходе брифинга с журналистами назвала введение в республике обязательной вакцинации от коронавируса «мерой отчаяния». По ее словам, больницы республики уже не справляются с нагрузкой на фоне ухудшения роста заболеваемости.
«Длительное время мы пытались убедить наше население, что это делается во благо людей, но оно не пошло вакцинироваться добровольно – заявила замглавы Минздрава.
Также она напомнила, что помимо ковида существуют и другие болезни.
«Мы не можем бесконечно перепрофилировать больницы», - резюмировала Петренко.
Напомним, сегодня главный санитарный врач республики Наталья Матюшина подписала постановление, определяющее перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. С 1 ноября работодатели обязаны отстранять сотрудников, которые не поставили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, за исключением тех, кто имеет противопоказания или переболел ковидом в течение полугода. Нарушителей будут штрафовать.
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