Аквапарк и Исламский культурный центр: что так и не построили в Ижевске

Что планировали сделать на месте театра Короленко в Ижевске? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Человек предполагает, а экономика располагает. Именно финансы, вернее их отсутствие, чаще всего является причиной нереализованных проектов. А в некоторых случаях в дело вмешались горожане. «Комсомолка» расскажет о четырех интересных объектах, которые так и остались лишь на чертежах.

Аквапарк в Чекериле

Эскиз проекта

Предполагалось, что на территории спортивного комплекса «Чекерил» появится аквапарк с открытой и закрытой зоной, бассейнами, саунами и хаммамом, горками, термальными источниками и зимним садом. Ежедневно это место могли бы посещать 700 человек. В 2012 году архитектор Александр Суслопаров подготовил его проект.

Развязка на пересечении улиц Маяковского и Магистральной

План развязки. Фото: Дмитрий Максимов, Александр Суслопаров

Архитектор Дмитрий Максимов создал этот по своей личной инициативе. Когда он в очередной раз стоял в пробке, понял, что именно здесь нужна автомобильная развязка. Она позволила бы значительно разгрузить этот участок дороги, ведь поток машин был бы не настолько плотным. Стоимость проекта на тот момент составляла от 800 миллионов до 2,5 миллиардов рублей.

Исламский культурный центр в городке Металлургов

Проект Исламского культурного центра

Его планировали построить рядом с Республиканской клинической психиатрической больницей. Предполагалось, что на территории комплекса будут молельный зал на 200 человек, зал для конференций, реабилитационный центр для детей с ДЦП, спортивные и игровые площадки, а также лыжные трассы и каток.

Но против выступили жители близлежащих домов, которые сообщили, что стройка им тут совершенно ни к чему. И лес вырубать они тоже не позволят. В общем, и этот проект так и остался на бумаге.

Центр Удмуртской культуры на месте театра имени Короленко

Проект Центра удмуртской культуры. Фото: Дмитрий Сурнин на facebook

В 2011 году театр имени Короленко закрыли, а актеров перевели в Русский драматический театр. Встал вопрос о судьбе здания.

Сначала предложили снести его и на этом месте построить автовокзал, потом от идеи отказались и передали здание театру «Айкай». В 2018 году глава республики Александр Бречалов сообщил, что здание планируется снести и к юбилею государственности удмуртского народа построить на этом месте Центр Удмуртской культуры.

Планировалось, что в новом центре стоимостью около полумиллиона рублей будут размещены также помещения для различных выставок, в том числе товаров удмуртских производителей.

Но планы так и остались планами, потому что проект здания не понравился горожанам, и общественники выступили с призывом сохранить здание в историческом виде, просто отремонтировав его.

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