в сексуальном насилии над незнакомкой подозревают жителя Удмуртии

Мужчина повалил девушку на землю, ударил и надругался над ней Фото: Архив «КП» в Ижевске

Уголовное дело по факту покушения на изнасилование и совершения действий сексуального характера расследуют в Удмуртии. По данным пресс-службы Следственного управления СКР по Удмуртии, подозревают 26-летнего житель Сюмсинского района.

Ночью 3 октября он увидел на улице Увы 21-летнюю незнакомую девушку. После этого подозреваемый повалил ее на землю, нанес удары и чего надругался.

В ходе расследования было осмотрено место происшествия, допрошена потерпевшая, назначены судебные экспертизы,.

Мужчина задержан, готовятся материалы для передачи в суд, чтобы заключить его под стражу.

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