Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 288 человек

К сожалению, 11 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 7 октября в Удмуртии выявлен 288 новых случая коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 36 детей до 14 лет и 90 человек старше 65 лет. Зафиксировано 11 смертей

224 человека выздоровели, их выписали.

6 846 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 781 - в состоянии средней степени тяжести, 575 – в тяжелом состоянии.

Всего на 7 октября в Удмуртии зарегистрировано 55 371 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 44 547 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировали 2 182 смерти.

Вакцинированы 404 783 жителя Удмуртии. Из них 329 330 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 47 918 человек.

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