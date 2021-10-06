Организаторы ижевского стендап клуба: «Выступления на ТНТ уже не популярны»

Участники ижевского стендап-клуба. Фото: архив КП

Кто из местных комиков прославился в России, на кого равняются организаторы и какие выступления можно посетить в ближайшее время? И что не так с выступлениями и шоу на ТНТ?

Об этом расскажут участники ижевского стендап-клуба в новом выпуске «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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