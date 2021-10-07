Есть вопрос: кто построил тротуар вникуда на улице Лихвинцева в Ижевске?

Администрация города не была уведомлена о работах. Фото: Михаил Александров

В конце лета в соцсетях стали появляться фотографии с тротуаром на улице Лихвинцева в Ижевске, который заводит пешеходов на газон и перегораживает проезд к дому. Жители стали интересоваться, кто построил данный дорожный объект. «Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации.

Как сообщил председатель ТСЖ «Центр-1» Валерий Новиков, жители дома по ул. Лихвинцева, 48 организовали строительство ограждения на территории рядом стоящего дома №46. Причину он не указал, лишь напомнил об очевидной проблеме: теперь к строению не может подъехать ни одна машина, в том числе и служебная

Замдиректора управляющей компании, которому принадлежит здание по ул. Лихвинцева, 48, отказалась от комментариев. Она сослалась на собрание собственников, где 5 июня 2021 года было принято решение, и посоветовала связаться с жильцами дома.

Так выглядит тротуар со стороны улицы и со стороны двора. Фото: Михаил Александров

Администрация Ижевска, однако, в комментариях уточняет, что собственники дома ул. Лихвинцева, 48 организовали строительство пешеходной дорожки с перилами на своей территории, а не на территории соседей, но данное решение не было согласовано с муниципалитетом. 23 сентября сотрудники управления муниципальной милиции Ижевска выехали на место и установили факт земляных работ.

Ответ городской Администрации в группе https://vk.com/wall-161649448_86653. Фото: скриншот

Виновников привлекут к административной ответственности. Для чего жителям понадобился данный тротуар, не уточняется.

«Комсомолка» поговорила с жителями соседних домов. Оказалось, что перекрытый въезд стал действительно серьезной проблемой для жителей дома ул. Лихвинцева, 46.

«Во время праздничных мероприятий больше во двор никак не попасть, кроме этого проезда, потому что все остальные выходят на улицу Пушкинскую и там никого не пропустят. Насчет аварийных служб точно такая же ситуация: когда много народу на Пушкинской, все ездят через это место», – поясняет житель дома ул. Лихвинцева, 46, Михаил Александров.

Мужчина добавляет, что председатель соседнего строения считает въезд частью своей территории.

Дмитрий Лютанов, один из участников дискуссии, рассказывает, что вопрос с ограждением – не первая проблема, возникающая между домами.

«Ужас – безусловно! Только вот этот ужас начался гораздо раньше, когда доблестные жители дома №46 отгородили «их собственность» забором, прихватив в эту «собственность» и межквартальный проезд, не оставив жителям дома №48 даже прохода пешеходного узкого, не говоря уже об автомобильных заездах. Так что началось все это это не вчера, и начал не председатель дома №48», – делится ижевчанин.

Наталья Волкова-Лютанова, чьи родители проживают в доме по ул. Лихвинцева, 48, также считает решение жителей построить тротуар законным.

«А почему вы [жители дома ул. Лихвинцева, 46 - прим.ред.] не показали общее фото как выглядит ваш двор? Как вы незаконно присвоили внутрь проезжую дорогу, которая являлась подъездным путем к дому 48 для пожарных! К тому же на все просьбы совместно отремонтировать огороженную на фото дорогу, ответ был: «Дорога не наша». Все сделано законно, все жители дома 48 проголосовали «За», – сказала Наталья.

Решение было принято на собрании собственников дома ул. Лихвинцева, 48 (красное кирпичное здание). Так подъезд к дому выглядел раньше. Фото: Яндекс.Карты

Горожане поделились своими мнениями в комментариях группы «ВКонтакте» «Благоустройство Ижевска».

«В чем смысл этого феерического тротуара, уходящего прямо в газон?», – удивилась ижевчанка Ольга.

Житель города под ником Мариарчи Мексикано предлагает провести дополнительную дорожную работу: «Организуйте прямой въезд через газон (разумеется заасфальтировать)».

А Борис даже сравнил борьбу двух домов с сюжетом шекспировской трагедии: «Монтекки и Капулетти».

«2 дома соберитесь и придите к нормальному компромиссу без эмоций, а так заборами вопросы решать будет только хуже всем!», – призвал к миру Михаил В.

«Как быть, как быть. Болгарка в помощь. Придите да срежьте, мужиков что ли нет у вас. А если серьезно, договариваться надо вам с соседями и жить дальше мирно и сообща, а не как в мире животных, каждый сам за себя», – также призвала к спокойному разрешению конфликта Ольга З.

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