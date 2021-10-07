Врачи государственных поликлиник в Удмуртии могут начать выходить на работу по воскресеньям

Заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает расти. Фото: pixabay.com

Заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает расти. Как сообщила на брифинге с журналистами 6 октября замминистра здравоохранения Марина Петренко, в связи с увеличившейся нагрузкой на госполиклиники сейчас рассматривается возможность привлекать врачей к работе по воскресеньям.

«Прием в поликлинике не закрывается в 19:00. Врачи работают до последнего пациента, некоторые из них уходят домой заночь. Если мы выводим их в воскресенье, то должны понимать, что в понедельник они не выйдут на работу. Вопрос обсуждается, но требует детальной проработки», — заявила она.

Данная мера требует внесения изменений в трудовые договоры и рассматривается на случай дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Напомним, в больницах Ижевска скапливаются очереди. Накануне, 6 октября, главный санитарный врач республики Наталья Матюшина подписала постановление, определяющее перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. С 1 ноября работодатели обязаны отстранять сотрудников, которые не поставили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, за исключением тех, кто имеет противопоказания или переболел ковидом в течение полугода. Нарушителей будут штрафовать.

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