Есть вопрос: что строят рядом с ТЦ «Мой порт» в Ижевске?

Жители интересуются, что появится на этом месте. Фото: Ксения Аксенова

В редакцию поступил вопрос от нашей читательницы Ксении. Она интересуется, что строят рядом с ТЦ «Мой порт» на улице Удмуртской в Ижевске. «Комсомолка» отправила запрос в министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

В ответ нам сообщили, что на этом месте возводят выставочно-развлекательный центр. 25 июня 2020 года ПАО «Редуктор» получило разрешение на его строительство. О сроках окончания работ не сообщается.

Напомним, в сентябре в этом районе появился остановочный павильон.

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