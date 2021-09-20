Фотофакт: новая остановка «ТЦ «Мой порт» на Удмуртской улице в Ижевске

О планах городских властей разместить здесь установку стало известно еще в июле. Фото: Анастасия Захарова

Ижевчане заметили, что на улице Удмуртской между двумя торговыми центрами появился остановочный павильон. Общественный транспорт пока проезжает мимо новой остановки. Напомним, о планах установить здесь павильон городская администрация сообщила еще в июле.

«Появление новой остановки обусловлено большим потоком посетителей в расположенные поблизости предприятия торговли. Расходы на установку и обозначение остановочного пункта берет на себя собственник земельного участка», – говорилось в сообщении.

Остановку планировали назвать «Торговый центр «Мой Порт».

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