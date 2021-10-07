Два человека получили травмы в результате ДТП на переулке Прасовском в Ижевске

При выезде со второстепенной дороги водитель должен уступить дорогу транспортному средству, движущемуся по главной. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 6 октября, около 16:30, напротив дома №6 по пер. Прасовскому в Ижевске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 45-летний водитель автомобиля Great Wall начал поворот, не убедившись в его безопасности, и въехал в автомобиль «ВАЗ-2114» с 34-летним мужчиной за рулем.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2114 и его 28-летний пассажир получили травмы», - сообщают в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что при выезде со второстепенной дороги водитель должен уступить дорогу транспортному средству, движущемуся по главной, вне зависимости от направления его движения.

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