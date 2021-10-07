Пятеро бдительных пенсионеров отказались переводить деньги телефонным мошенникам в Удмуртии

Во всех случаях граждане параллельно звонили родственникам и проверяли информацию. Фото: архив КП

Накануне, 6 октября, в дежурную часть УМВД России по Ижевску поступили заявления от пяти пенсионеров в возрасте 64 – 82 лет. Как сообщает пресс-служба ведомства, их пытались обмануть телефонные мошенники, однако граждане проявили бдительность.

«Заявители сообщили, что на домашний телефон им звонили неизвестные и под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности пытались похитить денежные средства: в трубке сначала раздавался голос «родственника», который сообщал, что в результате ДТП по его вине серьезно пострадал человек. После чего трубку брал «адвокат» или «сотрудник правоохранительных органов» и предлагал урегулировать вопрос за денежное вознаграждение», - говорится в сообщении.

За «помощь» злоумышленники требовали с каждого пенсионера по миллиону рублей. Во всех случаях граждане параллельно звонили родственникам и проверяли информацию, после чего прекращали разговор с незнакомцами.

В настоящее время по всем фактам проводится проверка, устанавливаются личности злоумышленников.

МВД по Удмуртии напоминает, что в случае подобного звонка от «родственника» следует немедленно позвонить по знакомому номеру и подтвердить или опровергнуть данную информацию В случае, если человек недоступен, можно уточнить данные в полиции.

«В любом случае, решение каких-либо проблем «с законом», возникших у родных, путем денежного вознаграждения является незаконным и квалифицируется как взятка», - напоминают в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе были задержаны жители Челябинской области, которых подозревают в дистанционном хищении средств у жителей Удмуртии.

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