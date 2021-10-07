Диспансеризация и профилактические осмотры приостановлены в Удмуртии

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии на фоне заболеваемости коронавирусной инфекцией введены ограничения в области проверки здоровья населения. Об этом говорится в распоряжении на сайте главы и правительства Удмуртии.

«[Приостановить] с 7 октября 2021 года до особого распоряжения проведение профилактических медицинских осмотром, диспансеризации, в том числе углубленной, в медицинских организациях», — говорится в тексте документа.

Напомним, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с 7 октября в регионе вступает в силу запрет на ночную работу предприятий общественного питания, а с 11 числа отменяются массовые мероприятия и закрываются развлекательные учреждения, в том силе и кинотеатры.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 288 человек

Есть вопрос: кто построил тротуар вникуда на улице Лихвинцева в Ижевске?