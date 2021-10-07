Комиссия по передаче госимущества религиозным организациям учреждена в Удмуртии

Председателем комиссии стал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов. Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии создана комиссия по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче государственного имущества религиозного назначения. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя правительства региона Ярослава Семенова.

«Председателем комиссии стал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов. Также в состав комиссии вошли представители администрации главы и правительства Удмуртии, министерств имущественных отношений, здравоохранения и национальной политики, а также региональные представители РПЦ и Центрального духовного управления мусульман России», — пишет издание.

Сообщается, что комиссия займется как урегулированием разногласий, которые возникают при рассмотрении заявлений о передаче госсобственности религиозным организациям, так и оказанием консультативно-методической помощи муниципальным комиссиям по урегулированию таких разногласий.

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