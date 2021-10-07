Жителя Шарканского района Удмуртии обвиняют в убийстве сожительницы при помощи скамейки и полена

От полученных травм женщина скончалась на месте. Фото: pixabay.com

29 июля 2021 года, около 23:30, по месту жительства в деревне Нижние Кивары Шарканского района Удмуртии было обнаружено тело 40-летней женщины со следами насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, в ее гибели обвиняют 38-летнего сожителя.

«Следствием установлено, что накануне случившегося, 29 июля 2021 года обвиняемый и его сожительница дома употребили спиртные напитки. Около 20 часов во дворе между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину головой о деревянную скамейку, а затем нанес удары поленом по голове», – говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»)

В ходе расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и проведены необходимые экспертизы. Обвиняемого заключили под стражу. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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