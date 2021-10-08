Без дождей и ясно ожидается в Ижевске 8 октября

В Ижевске продолжается бабье лето. Фото: pexels.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 8 октября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +10…+12°С. Ожидается ясная погода, без дождей.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 768 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 2.

Желаем вам отличной пятницы!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Нужно ли прививаться, если переболел, и могут ли человека заставить сделать прививку: 6 главных вопросов об обязательной вакцинации в Удмуртии

Экс-кавээнщик из Ижевска стал сценаристом комедии на ТНТ «#Яжотец»