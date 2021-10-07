Экс-кавээнщик из Ижевска стал сценаристом комедии на ТНТ «#Яжотец»

Главную роль в сериале сыграл Гоша Куценко. Фото: скриншот с кадра из сериала «#Яжотец»

Иван Немтырев из Ижевска выступил в качестве одного из сценаристов нового комедийного сериала «#Яжотец» (16+) на телеканале ТНТ. Это фильм о мужчине среднего возраста, который после развода с женой решил завести видеоблог. В нем он делиться своим жизненным опытом с представителями молодого поколения. А так как ни опыта, ни мудрости у него особо нет, все его попытки заканчиваются каким-нибудь происшествием. Главную роль в сериале сыграл Гоша Куценко.

Ивану Немтыреву 34 года, он родился и вырос в Ижевске. Окончил гимназию №56. Поступил в УдГУ, где учился на режиссера, но не окончил ВУЗ и уехал в 2010 году в Москву. Иван участвовал в команде КВН «Найди».

Его карьера в качестве сценариста началась в 2008 году. Он писал для программ «Прожекторперис хилтон» (16+), «Yesterday Live» (Йестудей Лайв) (16+), «Настя» (16+) с ведущей Анастасией Заворотнюк, шоу «Повтори» (16+), «Мистер и миссис СМИ» (16+). Был автором программ в отделе сценаристов службы генерального директора на Первом канале

Последние фильмы, в которых принял участие Иван Немтырев в качестве сценариста, – это как раз «#Яжотец» и в 2020 году сериал «Гусар» (16+).

Ранее стало известно, что еще один уроженец Ижевска, тоже кавээнщик, Виктор Митрофанов стал продюсером нового сериала с элементами черной комедии «Маньячелло» (16+).

Иван Немтырев (слева). Фото: www.instagram.com/nemtyrev/

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