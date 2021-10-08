Инвалид в зеленых штанах пропал в Удмуртии

Пропавший мужчина. Фото: ПСО «Регион 18»

В Удмуртии объявлен розыск Дениса Корепанова, 1993 года рождения. 4 октября он ушел из дома в деревне Быдыпи Балезинского района республики и до сих пор о нем ничего не известно. Денис – инвалид второй группы, сообщает ПСО «Регион 18».

Приметы: рост 165-170 см, худощавый, нет зубов на верхней челюсти.

Был одет: синяя болоньевая куртка, бело-сиреневая кофта в горизонтальную полоску, зеленые штаны, черные галоши.

Если вы знаете местоположение этого человека, позвоните по тел. 8-951-195-29-71 или в полицию 102.

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