Фотофакт: граффити с Елизаветой Туктамышевой появилось на стене ЦТП в Удмуртии

Рисунок нанесли местные художники Любовь Лекомцева и Илья Матушкин. Фото: vk.com/glazov_adm

В Глазове на стене ЦТП между гимназией №6 и филиалом ИжГТУ появилось граффити с изображением девушки, очень похожей на чемпионку мира по фигурному катанию и уроженку города Елизавету Туктамышеву.

«Рисунок олицетворяет объединение народов удмуртской республики и самобытность натуральной красоты», - сообщила пресс-служба городской администрации.

В сообщении говорится, что рисунок нанесли местные художники Любовь Лекомцева и Илья Матушкин.

Позднее Туктамышева поблагодарила авторов граффити в своем инстаграме.

Фото: скриншот сторис https://www.instagram.com/liza_tuktik/

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