Житель Ижевска продал арендованные в Беларуси машины

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В Ижевске осудили 27-летнего мужчину, который продал в России арендованные в Беларуси машины.

Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, все произошло в сентябре 2018 года. Ижевчанин арендовал в Минске две машины, но решил не возвращать их, а перегнать в Россию для последующей продажи.

Одну машину он попросил доставить в Россию своего знакомого, уверив его в том, что транспортное средство принадлежит ему. Вторую перегнал сам. У нас в стране он продал эти машины, все деньги потратил.

Автоугонщика объявили в федеральный розыск, и только в 2021 году его задержали. Суд учел, что подсудимый признал вину полностью, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. В итоге его осудили по статье «хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере» и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Кроме этого, мужчина должен выплатить причиненный ущерб — 1 399 600 российских рублей.

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