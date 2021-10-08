Впервые с начала пандемии коронавирусом в Удмуртии заболели более 300 человек за сутки

К сожалению, зафиксирована 21 смерть. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 8 октября в Удмуртии выявлен 301 новый случай коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 61 ребенок до 14 лет и 81 человек старше 65 лет. Зафиксирована 21 смерть.

135 человек выздоровели, их выписали.

6 985 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 804 - в состоянии средней степени тяжести, 558 – в тяжелом состоянии.

Всего на 8 октября в Удмуртии зарегистрировано 55 672 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 44 682 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировали 2 203 смерти.

Вакцинированы 406 930 жителей Удмуртии. Из них 330 030 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 48 887 человек.

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