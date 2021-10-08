Последние новости Ижевска на утро 8 октября 2021 года: закрытие кинотеатров, убийство поленом и граффити с Туктамышевой

Ижевск с высоты птичьего полета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 октября, пятница – УРА! По прогнозам синоптиков, сегодня будет отличная погода – без дождей и до +12 градусов тепла.

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Гороскоп на 8 октября для ижевчан: Девы встретятся со старыми друзьями, а Весам желательно выспаться

Четыре ребенка пошли в первый класс в Ижевске после вмешательства прокуратуры

Комиссия по передаче госимущества религиозным организациям учреждена в Удмуртии

Два человека получили травмы в результате ДТП на переулке Прасовском в Ижевске

Есть вопрос: что строят рядом с ТЦ «Мой порт» в Ижевске?

Пятеро бдительных пенсионеров отказались переводить деньги телефонным мошенникам в Удмуртии

Диспансеризация и профилактические осмотры приостановлены в Удмуртии

Есть вопрос: кто построил тротуар вникуда на улице Лихвинцева в Ижевске?

Врачи государственных поликлиник в Удмуртии могут начать выходить на работу по воскресеньям

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Главные вопросы об обязательной вакцинации

Фото: архив редакции

6 октября на сайте Управления Роспотребнадзора по Удмуртии появился документ, в котором перечислены категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.

Законно ли заставлять вакцинироваться, можно ли выходить на работу, если у тебя медотвод от прививки, нужно ли делать прививку, если вы недавно переболели ковидом – на все вопросы отвечаем в статье.

Закрытие кинотеатров

Кинотеатры закроют в Удмуртии с 11 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Сценарист «#Яжотец»

Главную роль в сериале сыграл Гоша Куценко. Фото: скриншот с кадра из сериала «#Яжотец»

Иван Немтырев из Ижевска выступил в качестве одного из сценаристов нового комедийного сериала «#Яжотец» (16+) на телеканале ТНТ. Рассказываем об Иване чуть подробнее.

Убийство поленом

Фото: pixabay.com

Это произошло летом этого года. Все было до безумия банально – поссорились мужчина и женщина. Да так, что потом полицейские нашли тело женщины.

Граффити с Елизаветой Туктамышевой

Фото: vk.com/glazov_adm

Граффити с известной фигуристкой появилось на стене ЦТП в Удмуртии. Его нанесли глазовские поклонники спортсменки.

Хорошего вам дня!