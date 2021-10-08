Последние новости Ижевска на утро 8 октября 2021 года: закрытие кинотеатров, убийство поленом и граффити с Туктамышевой

Ижевск с высоты птичьего полета
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 октября, пятница – УРА! По прогнозам синоптиков, сегодня будет отличная погода – без дождей и до +12 градусов тепла.
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Главные вопросы об обязательной вакцинации
Фото: архив редакции
6 октября на сайте Управления Роспотребнадзора по Удмуртии появился документ, в котором перечислены категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.
Законно ли заставлять вакцинироваться, можно ли выходить на работу, если у тебя медотвод от прививки, нужно ли делать прививку, если вы недавно переболели ковидом – на все вопросы отвечаем в статье.
Закрытие кинотеатров
Кинотеатры закроют в Удмуртии с 11 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Сценарист «#Яжотец»
Главную роль в сериале сыграл Гоша Куценко. Фото: скриншот с кадра из сериала «#Яжотец»
Иван Немтырев из Ижевска выступил в качестве одного из сценаристов нового комедийного сериала «#Яжотец» (16+) на телеканале ТНТ. Рассказываем об Иване чуть подробнее.
Убийство поленом
Фото: pixabay.com
Это произошло летом этого года. Все было до безумия банально – поссорились мужчина и женщина. Да так, что потом полицейские нашли тело женщины.
Граффити с Елизаветой Туктамышевой
Фото: vk.com/glazov_adm
Граффити с известной фигуристкой появилось на стене ЦТП в Удмуртии. Его нанесли глазовские поклонники спортсменки.
Хорошего вам дня!